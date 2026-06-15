Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Zekiye Kaya oldu

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği başkanlığına Zekiye Kaya seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Kaya, derneğin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda üyelerin tam desteğini alarak 72 yıllık derneğin sekizinci başkanı oldu.

Seçimin ardından Kaya’nın önerdiği yeni yönetim ve denetleme kurulları da onaylanarak göreve başladı.

Kurulduğu günden bugüne derneğe emek veren tüm başkan ve üyelerin de anıldığı toplantıda eski başkanlar Ümran Beyoğlu ve Fatma Yahyalar, "Onursal Başkan" ilan edildi. Beyoğlu ve Yahyalar’a plaket de takdim edildi.

Başkan Zekiye Kaya yaptığı konuşmada, "Bizlere duyulan güvene teşekkür ederim. Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamda daha güçlü rol alabilmeleri için çalışacağız. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" dedi.