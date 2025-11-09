“Laik, bilimsel eğitimi ortadan kaldırma kararlarına karşı direnmekten vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde toplanacak.

Sendika, Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümünde, “Atatürk’ün işaret ettiği ilerici, laik, bilimsel eğitimi ortadan kaldırma kararlarına karşı direnen öğretmene, sendikasına saldırı hamlelerine karşı dimdik ayakta olduğumuzu, direnmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyacağız.” ifadeleriyle duyurdu.

