La Spagna Ensemble ile müzikal bir İspanyol rüyası yaşandı

Murat OBENLER

Adını Rönesans'ın en ünlü melodilerinden birinden alan ve dünyada birçok prestijli festivaller ile konser salonlarında sahne alan La Spagna Ensemble, Kıbrıstaki ilk konserini yıl içinde birçok önemli sanatçıyı ağırlayan Pharos Sanat Vakfı’nın kışlık mekanı olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki Ayakkabı Fabrikası’nda verdiler. İspanya Büyükelçiliği işbirliğiyle ve Cyprus Transportatıon sponsorluğunda gerçekleşen muhteşem konserde Alejandro Marias (Viyola da gamba & idare), Ramiro Morales (Barok gitar & Arşlüt), Juan Carlos de Mulder (Arşlüt), Jorge Lopez-Ercribano (Klavsen) ve Ricardo Huete (Viyola da gamba) tarafından oluşturulan İspanyol beşli Rönesans ve Barok döneminden özellikle İspanyol bestecilerin eserlerinden oluşan eklektik bir program sundu.

Tutkulu, özgün ve samimi yorumlarıyla beşli herkesi kendine hayran bıraktı

2009 yılında Alejandro Marías tarafından çağımızın en iyi ve tarih bilgisine sahip müzisyenlerini bir araya getirilerek kurulan ve tutkulu, özgün ve samimi yorumlarıyla tanınan La Spagna, Pharos Sanat Vakfı organizasyonu ile nadir olarak icra edilen ve her biri kendi tarzında, şehrin cazibesini, canlı manzarasını ve İspanya’nın eşsiz ruhunu çağrıştıran ve hatırlatan bir başlığa sahip programını sanatseverlere sundu. Birçok büyükelçiliğin üst düzey temsilcisinin yanısıra sanatseverlerin yoğun ilgili sonucu salonun dolu olduğu konserde grup yoğun alkışlara bis yaparak cevap verdi.



Sanatseverler geniş bir repertuvarla Rönesans ve Barok dönemine gitti

La Spagna Ensemble'ın Rönesans'tan erken Romantizm'e kadar uzanan ve ara sıra 21. yüzyıl müziğine de yönelen ama ana odak noktası Barok'ta kalan repertuarında tarihsel ve toplumsal bağlama saygılı, tutkulu, özgün ve samimi yorumlar sunma prensibi çerçevesinde büyük bir müzikal çeşitlilik yer alıyor. Rönesans ve Barok dönemi eserlerinin icra edildiği konserde Juan del Enzina, Vincenzo Capirola , Guglielmo Ebreo da Pesaro, Francesco da Milano , Antonio de Cabezón , Heinrich Isaac , Francisco de la Torre , Diego Ortiz , Francis Pilkington , Tobías Hume , Antoine Forqueray , Marin Marais adlı bestecilerin eserleri sunuldu.