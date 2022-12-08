Kuzeyden güneye para taşıyan Mitev 1 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da meydana gelen "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak yargılanan Yosko Mishev Mıtev’in aleyhindeki karar açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.

Kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun “Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir” diyerek, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi.

Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Mart 2022 - 1 Nisan 2022 tarihlerinde Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren sanık Yosko Mishev Mıtev’in, Lefkoşa' da 3 defada olmak üzere her defasında 14 biner Euro’dan toplam 42 bin Euro nakit parayı teslim alarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne götürmüştü.