"Kuzeyden et alımı sıfıra doğru ilerliyor!"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, kuzeyde et tüketiminin alarm verici biçimde düştüğüne dikkat çekti, uygulanan tarımsal ve ekonomik politikalar nedeniyle et ve temel gıda ürünlerinde krizin derinleştiği, çözüm üretilmemesi halinde bedelin tüm toplum tarafından ödeneceği vurgulandı.

Veteriner Dairesi verilerine dayanılarak yapılan açıklamada, salhanelerde yıllık yaklaşık 18 bin dana ve 137 bin kuzu kesildiği, bunun tonaj olarak 8 bin 500–9 bin ton et anlamına geldiği belirtildi. Nüfusun 700 bin kabul edilmesi halinde kişi başına yıllık et tüketiminin 11,52 kilograma, aylık ise 0,96 kilograma kadar düştüğüne işaret edilen açıklamada, “Tam bir felaketle karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2010 yılında kişi başına yıllık et tüketiminin 46 kilogram olduğu hatırlatılarak, bugün gelinen noktanın “sıfıra doğru gidiş” olduğu kaydedildi. Güneyden et alımının fiilen arttığına dikkat çekilen metinde, kayıt dışılıkla birlikte güneyden yapılan et girişinin, kuzeyde yapılan üretimin çok üzerine çıktığı ifade edildi.

KTEZO ve Kasaplar Birliği, üretim yapma hakkının Kıbrıs Türk toplumunun varoluş meselesi olduğunu vurgulayarak, rant, vurgun ve fırsatçılığa dayalı politikalarla üretimin sürdürülemeyeceğini belirtti. Dünya genelinde kilo fiyatı ortalama 500 TL olan etin ülkede 1000 TL’ye dayandığına işaret edilen açıklamada, bu tablonun halkın ete erişimini neredeyse imkânsız hale getirdiği ifade edildi.

Ortak açıklamada, mevcut durumun kabul edilmeyeceği vurgulanarak, “Üretim toplum içindir. Elbirliği ve dayanışma ile üretimin toplumsallaşması için mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.