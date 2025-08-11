Kuzeyde tutuklanan İsraillinin güney üzerinden İsrail’e iadesi için girişim iddiası

İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan, 30 Temmuz'da Girne’de sahte pasaportla tespit edilerek tutuklanan 36 yaşındaki D.Y.Z' nin, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden İsrail’e iade edilmesi yönünde girişim olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Zarug’un Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden İsrail’e iade edilmesi yönünde girişim olduğunu ileri sürdü.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Zarug’un Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye iadesi için iki toplumlu teknik komite aracılığıyla temasların sürdüğünü belirtirken, zanlının Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından İsrail’e iade edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Zarug’un 2024 yılında İsrail’de, ailesiyle birlikte mahkeme duruşmasına gitmekte olan Saul Peretz’e kurulan pusuda yer aldığı, 9 el ateş ettiği ve Peretz’in eşinin ölümüne yol açtığını belirten gazete, saldırıda Peretz ve başka bir kadının yaralandıklarını vurguladı.