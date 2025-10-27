Kuzey Kıbrıs’ta Blues müziğinin ustaları The Great Flood Blues Band iki konserle sahnedeydi

Murat OBENLER

Ülkemizde blues müziğinin ustalarından The Great Flood Blues Band, iki konserle hayranlarıyla hasret giderirken gerçekleştirdikleri harika performanslar ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

The Great Flood Blues Band ,24 Ekim Cuma gecesi the Soulist ve 25 Ekim Cumartesi de Rüstem Kitabevi'nde sahnedeydi. Grubun lokomotifi gitar ve vokalde Kaan Batural, basta Nilay Derviş ve davulda Baran Şakar'a konuk olarak klavyelerde Hüseyin Kırmızı (Japon) da eklenince Girne ve Lefkoşa bölgesinden müzikseverlerin dinlemekten doyamadığı adeta festival tadında iki ayrı blues-rock’n roll gecesi yaşandı.

Aralık 2012'de Kaan Batural tarafından kurulan ve Kuzey Kıbrıs’tan çok yurtdışındaki saygın mekanlar ve festivallerde sahne alan The Great Flood Blues Band, 2017 yılında Kuzey Kıbrıs'ta üretilen ilk blues albümü olma özelliğini taşıyan “So Far So Good” adlı ilk albümlerini yayınladı ve 2024 yılında Set Me Free adlı yeni bir single ve bu yıl da “Whiskey and Songs” adlı bir single yayınladı.

Grup gecede hem blues tarihinin önemli bestelerini hem de kendi bestelerini seslendirdi.