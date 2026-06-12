Kuzey Kıbrıs'ta aile tatilinin adresi: Acapulco Resort, 2026 sezonuna yenilenen mekanları ve yeni programlarıyla hazır

Büyük ilgi gören Acapulco Sports Academy ikinci sezonuna taşınırken yeni açılan Marin Beach Club sahile ayrı bir soluk getiriyor. 826 oda kapasitesi, 24 kaydıraklı aquapark ve Kıbrıs'ın tek lunapark oteli unvanıyla çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği adres olmayı sürdüren Acapulco Resort, bu sezon her yaştan misafire hitap eden kapsamlı bir tatil deneyimi sunuyor.

Çocuklu aileler için en kapsamlı tatil deneyimi

Çocuklu tatil planlayanların en sık sorduğu soru 'Kıbrıs'ta aile dostu otel nerede?' ise yanıtı açık: Girne'nin 8 kilometre doğusunda, Çatalköy mevkiinde konumlanan Acapulco Resort, yıllardır bu sorunun cevabı olmayı sürdürüyor. 1 kilometre uzunluğundaki özel kumsal, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük aquaparkı ve Kıbrıs tarihinin ilk lunapark oteli unvanlarıyla öne çıkan bu beş yıldızlı resort, 2026 sezonunda yenilenen mekanları ve genişletilen aile programlarıyla tercih sebeplerini daha da güçlendiriyor.

Acapulco Resort'u aile tatili için bu kadar cazip kılan şey aslında basit: herkes için aynı anda bir şeyler var. Çocuklar gün boyu aquapark ve animasyonla koşup oynarken, anne baba plajda uzanıp nefes alabilir. Kıbrıs otelciliğinde bu dengeyi bu ölçekte kuran başka bir tesis yok denecek kadar az.

24 kaydırak, 6 havuz ve 1 kilometrelik özel kumsal

Acapulco Resort, su eğlencesi ve plaj deneyimini bir arada sunan geniş olanaklarıyla dikkat çekiyor. Tesiste bulunan aquaparkta, 18'i yetişkinlere ve 6'sı çocuklara yönelik olmak üzere toplam 24 kaydırak yer alıyor. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden 6 havuz, misafirlere gün boyunca çeşitli alternatifler sunuyor. Ocean SPA bünyesindeki kapalı ve ısıtmalı havuz ise tesis olanaklarının yılın farklı dönemlerinde de kullanılabilmesine imkân tanıyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki özel kum plajı, güvenli deniz girişi ve sunduğu hizmetlerle ailelerin tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor. Şezlong ve şemsiye hizmetlerinin sunulduğu plaj, Akdeniz'in doğal güzellikleriyle birleşerek misafirlere konforlu bir tatil deneyimi sağlıyor.

Kıbrıs'ın ilk ve tek lunapark oteli

Acapulco Resort'un öne çıkan özelliklerinden biri de tesis bünyesinde yer alan lunaparkı. Kıbrıs'ta bir otel içerisinde kurulan ilk ve tek lunapark olma özelliği taşıyan bu alan, yaz sezonu boyunca misafirlerini ağırlıyor. Atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve tren gibi klasik eğlence ünitelerinin bulunduğu lunapark, özellikle çocuklu ailelerin akşam saatlerinde keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Tesis içerisinde yer alması sayesinde çocuklar güvenli bir ortamda eğlenirken, aileler de onları yakından takip edebiliyor.

Acapulco Sports Academy ile tatilde spor ve gelişim bir arada

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Acapulco Sports Academy, 2026 yaz sezonunda yeniden çocuklarla buluşuyor. Sadece otelde konaklayan misafirlerin çocuklarına yönelik hazırlanan program kapsamında, 4-16 yaş aralığındaki katılımcılar profesyonel eğitmenler eşliğinde futbol eğitimi alıyor. 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek program sonunda çocuklara katılım sertifikası ve özel forma veriliyor. Acapulco Sports Academy, çocukların tatil boyunca yalnızca eğlenmelerini değil, aynı zamanda sporla gelişimlerini desteklemeyi de amaçlıyor. Takım çalışması, disiplin ve sosyal etkileşim gibi kazanımlar sunan program, ailelere tatil deneyimini daha kapsamlı hale getiren alternatif bir aktivite seçeneği sunuyor.

Pam Club Kids Club: 4-12 yaş çocuklar için yaz boyunca eğlence

Acapulco Resort'un aile dostu kimliğinin temel taşlarından biri olan Pam Club Kids Club, 4-12 yaş arası çocukları yaz sezonu boyunca eğitici ve eğlenceli programlarla karşılamaktadır. Her gün 10:00-12:30 ve 14:30-18:30 saatleri arasında hizmet veren Kids Club'da çocuklar; mini disko, animasyon gösterileri, el sanatları atölyeleri, açık ve kapalı oyun alanları ile unutulmaz bir yaz tatili geçirecek. Konaklama ücretine dahil olan bu program, ebeveynlere de tatil boyunca kişisel alan yaratmaktadır.

Her gece başka bir dünya: Marin Beach Club

Acapulco Resort'ta eğlence gün batımıyla birlikte farklı bir boyut kazanıyor. Yaz sezonu boyunca düzenlenen tematik geceler, canlı müzik performansları ve sahne gösterileri, misafirlere her akşam farklı bir deneyim sunuyor.

Haftanın belirli günlerinde Marin Beach Club'da gerçekleştirilen canlı müzik programlarında Sertaç Gönültaç, Nafiz Dölek, Bora Serbülent ve Dilara Ferit gibi sanatçılar sahne alırken, Mexico Night ve White Night konseptleri akşam eğlencelerine renk katıyor. Green Garden Çim Alan'da düzenlenen Kıbrıs Gecesi ise geleneksel müzik ve dans gösterileriyle adanın kültürel atmosferini misafirlerle buluşturuyor.

Etkinlik takviminde yer alan Mongol Acrobatic Show, uluslararası sahne performanslarıyla dikkat çekerken, Cinema Night açık hava sinema deneyimiyle ailelere keyifli bir alternatif sunuyor. Çocuklar için her akşam düzenlenen Mini Disco etkinliği ise küçük misafirlerin tatil eğlencesini günün sonuna kadar sürdürmesini sağlıyor.

Canlı müzikten kültürel gösterilere, akrobasi performanslarından açık hava sinemasına kadar uzanan bu programlar, Acapulco Resort'un yalnızca gündüz değil, akşam saatlerinde de misafirlerine dolu dolu bir tatil deneyimi sunduğunu ortaya koyuyor.

Ocean SPA & Wellness: Kıbrıs'ta bir benzeri olmayan Wellness deneyimi

Acapulco Resort, çocuklara sunduğu kapsamlı programları yetişkinler için de dengeli biçimde karşılamaktadır. 4.700 metrekare alan üzerine kurulu Ocean SPA & Wellness Merkezi, kapalı ısıtmalı havuz, VIP hamam, sauna, buhar odası, tuzlu jakuzi, 23 terapi odası ve yoga-pilates stüdyosu ile misafirlerine gerçek bir wellness deneyimi sunmaktadır. Uzakdoğu, Ayurvedik ve özel bakım seçenekleriyle kişiye özel sağlık ve dinlenme programları uygulayan merkez, 08:00-20:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ocean SPA'yı diğerlerinden ayıran ise Kıbrıs'ta başka hiçbir otelde bulunmayan ileri teknoloji uygulamaları. Vücudu şekillendirirken aynı zamanda dinlendiren Ocean Slim tedavisi, omurga ve eklem sorunlarına yönelik kayropraktik seansları ve hücre yenilenmesini destekleyen OxyButton O++ oksijen terapisi — bunların tümü tek çatı altında, Akdeniz kıyısında sunuluyor. Tatil boyunca hem beden hem zihin için gerçek bir sıfırlama arıyorsanız, Ocean SPA bu konuda Kıbrıs'ın en kapsamlı adresidir.

Tatilini tamamlayan lezzet durakları

Acapulco Resort'ta gastronomi de aile tatilinin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Farklı damak tatlarına hitap eden restoran seçenekleriyle tesis, gün boyu misafirlerine zengin bir yemek deneyimi sunuyor. Türk mutfağının sevilen lezzetlerini modern bir atmosferde sunan Maza Ocakbaşı ve taze deniz ürünleriyle öne çıkan Roqa Fish Restaurant, hem otel misafirleri hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Açık büfe restoranlardan à la carte seçeneklere uzanan gastronomi alternatifleri, çocuklu ailelerin ve farklı yaş gruplarındaki misafirlerin tatil boyunca konforlu ve keyifli bir yemek deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor.

826 oda, yenilenen konfor ve ailelere özel bir tatil deneyimi

Acapulco Resort, 826 oda kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs'ın en büyük resort otelleri arasında yer almayı sürdürüyor. 2026 sezonu için yenilenen odaları, aile dostu konsepti, aquaparkı, lunaparkı, çocuk kulübü, Sports Academy programı ve 1 kilometrelik özel plajıyla tesis; her yaştan misafire hitap eden kapsamlı bir tatil deneyimi sunuyor.

Çocukların güvenle eğlenebildiği, ebeveynlerin ise dinlenme ve aktivite olanaklarından aynı anda yararlanabildiği Acapulco Resort, 2026 yaz sezonunda Kuzey Kıbrıs'ta aile tatili planlayanlar için öne çıkan adreslerden biri olmaya devam ediyor. Yaz sezonuna yönelik kampanyalar, güncel fiyatlar ve rezervasyon işlemleri hakkında detaylı bilgiye Acapulco Resort'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.