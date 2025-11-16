Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda seyreden iki araç alev aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ve bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen yangınlarda araçlarda maddi hasar oluştu.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Gönyeli Kurakçıl Çemberi’nde seyreden JR 165 plakalı salon araç motor bölümündeki akaryakıt sızıntısı nedeniyle yandı. Dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen araç yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy Çemberi üzerinde seyir halindeki SZ 037 plakalı iş aracı da alev aldı.

Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.