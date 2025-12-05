Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, hava koşullarına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda uyardı.

Ülke genelinde bugün yer yer etkili olan kuvvetli sağanak ve bölgesel fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması tavsiye edildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, Meteoroloji Dairesi’nin güncel değerlendirmelerine dayanarak, özellikle akşam saatlerinde yağışların şiddetini artırması ve rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine yaklaşmasına bağlı olarak düşük görüş mesafesi, ani su birikintilerinden kayganlaşan zemin ve yerel taşkın riskleri oluşabileceğine dikkati çekti

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komite merkezinin kaymakamlıklar, yerel yönetimler, Sivil Savunma Teşkilatı, Kıb-Tek ve sağlık ekipleri ile birlikte gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası bir afet durumuna karşı tüm birimlerin hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Komite açıklamasında, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması; araç kullanan vatandaşlarımız düşük görüş, su birikintisi ve kaygan zemin risklerine karşı dikkatli olması; dere yatakları, taşkın riski taşıyan bölgeler, kıyı hatları ve rüzgara açık alanlardan uzak durulması; şiddetli yağış anlarında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması" tavsiye edildi.

Hava koşullarından kaynaklanabilecek olası risklerin azaltılması için halkın resmi uyarıları takip ederek, gerekli tedbirleri almasının önemine vurgu yapıldı.