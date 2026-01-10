Kurşunlama olayıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Uluhan Oto Galeriye yönelik kurşunlama olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişi daha tutuklandı.

06.01.2026 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeride çalışan iki şahsın tabanca ile vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.Y.(E-30), E.Y.(E-29) ve A.Y.(E-49) de tutuklandı.

Zanlıların ilerleyen saatlerde Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Başkent Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto isimli iş yerine güpegündüz silahlı saldırı düzenlenmişti. Motosikletle olay yerine giden saldırgan, galeri önünde durarak iş yerine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 saatlik aramanın ardından zanlı A.K. Lefkoşa’da yakalanmıştı. Zanlının üzerinden 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 15 adet canlı mermi çıkmıştı.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında soruşturma kapsamında 2 gün tutukluluk emri verilmişti. Zanlı A.K.'nin ifadesine göre azmettirici olduğu iddia edilen 40 yaşındaki B.A. da Mağusa'da tespit edilerek tutuklanmıştı.