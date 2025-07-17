“Kural dışı kullanılan scooterler trafikte tehlike oluşturuyor”

Polis, yasada belirtilen “elektrikli scooter” tanımına uymayan scooter modellerinin trafikte kullanılmasının suç teşkil ettiğini hatırlatılarak, bu modellerin trafikte tespit edilmesi halinde kullanıcı hakkında yasal işleme gidileceği uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada elektrikli scooterlerin ulaşım amacıyla kullanımının arttığına dikkat çekildi ve elektrikli scooter sürücülerinin de yasal sal mevzuat çerçevesinde denetlenerek sonuçların kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Halktan gelen talepler doğrultusunda scooterler kullanım kuralları hakkında yeniden bilgilendirme yapılması gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada, elektrikli scooterların tanımı ve yollarda kullanılmasıyla ilgili Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişiklilerin, 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatıldı.

“Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km üzerinde olan karayollarında scooterlar kullanılamaz”

Scooterların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından, şehirlerarası yollar ve “azami hız sınırı 50 km/s” üzerinde olan karayollarında kullanılamayacağı belirtilen açıklamada, diğer kurallar şöyle sıralandı:

“Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydıyla araç yolunda sürülebilir. Sürücü harici yolcu taşınamaz. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.

Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir. Kaldırımlarda elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.”

“Piyasada satılan her model scooter trafikte kullanım amacıyla üretilmedi”

Piyasada satılan her model scooterin trafikte kullanım amacıyla üretilmediğine dikkat çekilen açıklamada, kural dışı kullanılan scooterlerın hem kullanıcılar açısından, hem de trafikteki yaya ve diğer araç sürücüleri açısından tehlike oluşturduğuna vurgu yapıldı.

“Ayrıca elektrikli scooter modellerinin ithal ve satışında söz konusu araçların kullanım amacı da aranmamaktadır.” denilen açıklamada, polisin trafikte elektrikli scooter ve diğer konulardaki denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

Yasada belirtilen “elektrikli scooter” tanımına uymayan scooter modellerinin trafikte kullanılmasının suç teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, polis tarafından tespit edilmesi halinde kullanıcı hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatıldı.

“Elektrikli scooter nedir?”

Açıklamaya göre, elektrikli scooter; yapılan yasal düzenlemeyle “en fazla 30 kilometre hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt” olarak tanımlandı.

Açıklamada, "Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 kilometreden fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt zorunluğu olmakla birlikte, ilgili motorlu araçlar sürüş ehliyeti (J, H1, H2 veya H sınıfı) ile sürülmesi gerekiyor" denildi.