Kunzel’in davası tanık dinlemeleriyle sürüyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla adanın güneyinde tutuklu bulunan Almanya vatandaşı Eva Kunzel’in duruşması dün devam etti.

Haravgi gazetesi, Kunzel’in davasının dünkü duruşmasında iki tanığın dinlendiğini, bir sonraki duruşmanın 23 Ocak tarihinde yapılmasına karar verildiğini yazdı.

Gazete, AB arama emri çerçevesinde Kunzel’in Almanya’daki ofisinde arama gerçekleştirildiğini ve bu aramada ele geçirilen bir CD ile bazı belgelerin mahkemenin gündemine getirildiğini yazdı.

CD içeriğindeki belgelerin incelemelerinin daha ileriki mahkeme sürecine gündeme geleceğini belirten gazete, Kunzel’in sosyal medya hesaplarında da incelemelere yapıldığını ve kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının reklamlarının tespit edildiğini öne sürdü.

Haberde, yargılamanın 23 Ocak sabah saat 9.00’da yapılacak duruşmayla devam edeceği belirtildi.