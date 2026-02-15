"Kültürel ve ekolojik bir silinme süreci yaşanıyor"

Araştırmacı yazar Mete Hatay, Lapta–Alsancak (Karava)–Karşıyaka (Vasilya) bölgesinde hız kazanan yapılaşmaya işaret etti, bölgede yaşananları “kültürel ve ekolojik bir silinme süreci” olarak nitelendirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir eve ait iki ayrı görselle duruma vurgu yapan Hatay, kontrolsüz inşaat faaliyetlerinin “gelişme” adı altında meşrulaştırıldığını belirterek, limon bahçeleri ve zeytinliklerin hızla apartman bloklarına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bölgenin ölçeğine, dokusuna ve tarihsel kimliğine yabancı üç-dört katlı beton yapıların Karava, Lapta ve Vasilya’yı “yutmak üzere ilerlediğini” kaydeden Hatay, bunun yalnızca bir imar meselesi olmadığını vurguladı.

Paylaşımında, hafta sonu gerçekleştiğini belirttiği yıkımı “katliam gibi” sözleriyle tanımlayan Hatay, yetkililere de çağrıda bulundu.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’e seslenen Hatay, bölgede listelenmesi gereken çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu belirterek, bu yapıların Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından acilen resmi koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. Başlatılan listeleme sürecinin derhal tamamlanmasını isteyen Hatay, “Her geçen gün bir binayı değil, bir hafızayı kaybediyoruz” dedi.

Basına da çağrı yapan Hatay, konunun günlerdir sosyal medyada tartışıldığını ancak yeterince görünür olmadığını söyledi.

“Bazen bir yere bakmak, başka birçok şeyi de görünür kılar. Bazen bir yıkım, daha büyük bir yıkımın habercisidir” ifadelerini kullanan Hatay, gazetecilere bölgeye giderek yerinde inceleme yapmaları ve konuyu gündeme taşımaları çağrısında bulundu.

Hatay, “Buralar bizim geleceğimiz. Başka Kıbrıs yok. Başka Lapta yok. Başka Karava, başka Karşıyaka yok” dedi.