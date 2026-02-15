Akdeniz'de ve Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'deki deprem saat 05.36'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki deprem ise saat 00.20'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.