“Kültür Tarihi Yolculuğunda Öncü Kadınlarımız" sergisi Pazartesi AKM’de…
Girne InnerWheel Kulübü’nün organize ettiği, sanatçı Halil Öztunç'un “Kültür tarihi yolculuğunda öncü kadınlarımız" adlı resim sergisi, pazartesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak.
A+A-
Girne InnerWheel Kulübü’nün organize ettiği, sanatçı Halil Öztunç'un “Kültür tarihi yolculuğunda öncü kadınlarımız" adlı resim sergisi, pazartesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak.
Girne InnerWheel Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Fatma Özok’un verdiği bilgiye göre, 7 Haziran Pazartesi Saat 18.00’de açılacak sergi, 12 Haziran’a kadar mesai saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Serginin geliri kulüp aracılığı ile ‘Kadın Sığınma Evi’ ne bağışlanacak.
Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler : Halil Öztunç