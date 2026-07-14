Gençlerin sanatsal ve kültürel üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan GENÇKÜLTÜR, dijital yayın hayatında önemli bir adım daha attı. Platform, artık Türkçe, Yunanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayın yaparak Kıbrıs’ın iki toplumundan ve uluslararası alandan daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Üç dilde yayın yapmak yalnızca erişim alanını genişletmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Kıbrıs’ın iki toplumundan genç sanatçıları, kültür üreticilerini ve yaratıcı bireyleri ortak bir dijital platformda buluşturma vizyonunun da güçlü bir yansımasını oluşturuyor.

GENÇKÜLTÜR, müzikten edebiyata, fotoğraftan resme, tiyatrodan sinemaya kadar farklı disiplinlerde üretim yapan gençlere eserlerini paylaşabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve birbirleriyle etkileşim kurabilecekleri kapsayıcı bir alan sunuyor. Üç dil desteği sayesinde platformda yer alan içerikler artık çok daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilecek.

Kültürel üretimin toplumlar arasında diyalog kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna inanan GENÇKÜLTÜR, dil farklılıklarını bir engel değil, zenginlik olarak görüyor. Platform, kültürün ortak paydasında buluşan gençlerin birbirlerini daha yakından tanımalarına ve yeni iş birlikleri geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

GENÇKÜLTÜR yetkilileri, önümüzdeki dönemde de farklı kültürlerden genç üreticileri bir araya getirecek yeni projeler, söyleşiler ve içeriklerle platformu geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Kültür ortak bir dildir.” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren GENÇKÜLTÜR’ün üç dilli yeni yapısına ve içeriklerine www.genckultur.org adresinden ulaşılabiliyor.