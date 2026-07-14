Yoğun duman paniğe neden oldu
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir arazide çıkan yangın, bölgede yoğun duman oluşmasına neden oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir arazide bugün yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
DETAYLAR GELECEK…
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