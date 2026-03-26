“Kültür, İletişim ve Sanatın Kesişiminde Bir Yolculuk” semineri UKÜ’de yapıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Türkçe Kulübü tarafından düzenlenen “Kültür, İletişim ve Sanatın Kesişiminde Bir Yolculuk” başlıklı seminerde, eski spiker, tiyatro yazarı ve el sanatları üreticisi Sevil Emirzade öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden verilen bilgiye göre seminerde, Kıbrıs’ın kültürel birikimi ile bireysel deneyimlerin toplumsal yansımaları ele alındı.

Emirzade, seminerde yaşam öyküsünden kesitler paylaşarak kültürel dönüşümleri değerlendirdi; iletişimin bireyler arası etkileşimin ötesinde toplumların kendini ifade etme biçimi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk kültüründe yerel ağızların korunmasının gerekliliğine değinilen seminerde ayrıca, standart Türkçenin doğru kullanımına dikkat çekilirken, sanat ve edebiyatın bireysel gelişimdeki rolüne işaret edilerek, gençlerin okuma, araştırma ve üretim süreçlerine aktif katılım göstermesi gerektiği ifade edildi.

Etkinlik, Emirzade’nin öğrencilere kitap hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.