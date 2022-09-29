‘Külliye’ yerine; '188 yeni okul, 13 yeni hastane, 107 MR cihazı…'

YENİDÜZEN, ‘Külliye’ için harcanacak 2 milyar 850 milyon TL ile eğitim ve sağlıktaki en temel ihtiyaçların kaçının karşılanabileceğini araştırdı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Tabipler Birliği ile görüştü, aktarılan ihtiyaç listesini inceledi.

Resmi verilerle yapılan araştırmaya göre külliye bütçesiyle 188 yeni okul binası, 13 yeni hastane binası ve 107 yeni MR cihazı alınabilirdi.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, devlet hastanelerine başvuruların arttığını, hastane sayısı, yatak kapasitesi ve bina altyapılarının yetersiz kaldığını ifade etti, “Giderek artan talebi karşılayacak cihaz, malzeme ve ilaçlarını yenilemek gerekiyor” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise ülke genelinde 7 okul eksikliği bulunduğunu, mevcut okulların ise fiziksel, teknolojik ve altyapısal ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjdesi’ olarak açıklanan ve Türkiye’de ‘pazarlık’ usulü çıkılan ihaleyle 2 milyar 850 milyon TL’ye bütçelenen ‘külliye’ için çalışmalar, protestolarla başladı ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki “gerçek ihtiyaçlar” da gündeme geldi.

Salı günü gerçekleşen eylemde “Külliye değil, okul” ve “Külliye değil, hastane” yazılı pankartlar arkasında yürüyen kalabalık, Kıbrıs Türk halkının ihtiyacının ‘külliye’ olmadığını ifade ederek, “Kıbrıs’ta külliye istemiyoruz” sloganları attı.

‘Külliye’ için harcanacak 2 milyar 850 milyon TL ile eğitim ve sağlıktaki en temel ihtiyaçların kaçının karşılanabileceğini araştıran YENİDÜZEN, KTÖS ve Tabipler Birliği ile görüştü, aktarılan ihtiyaç listesini inceledi.

Yapılan araştırmaya göre külliye bütçesiyle, 188 yeni okul binası, 13 yeni hastane binası ve 107 yeni MR cihazı alınabilirdi…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, özellikle Türk Lirası’ndaki artan değer kaybı sonrası, devlet hastanelerine olan başvuruların arttığını, bu kapsamda; hastane sayısı, yatak kapasitesi ve bina altyapılarının yetersiz kaldığını ifade ederek, “Giderek artan talebi karşılayacak cihaz, malzeme ve ilaçlarını yenilemek gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise ülke genelinde 7 okul eksikliği bulunduğunu, mevcut okulların ise fiziksel, teknolojik ve altyapısal ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Her iki isim de, spesifik örnekler verdi.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, hastane ve MR cihazı sayısına dikkat çekerken, KTÖS Genel Sekreteri Maviş ise okul sayısı eksikliği ile öğrenci başına ayrılan yıllık bütçeye işaret etti…

KTTB Başkanı Gürkut: “Daha fazla hastane, yatak kapasitesi, cihaz ve ilaca ihtiyacımız var”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, özellikle Türk Lirası’ndaki artan değer kaybı sonrası, devlet hastanelerine olan başvuruların arttığını, bu kapsamda; hastane sayısı, yatak kapasitesi ve bina altyapılarının yetersiz kaldığını ifade ederek, “Giderek artan talebi karşılayacak cihaz, malzeme ve ilaçlarını yenilemek gerekiyor” dedi.

“Yeni MR cihazlarına ihtiyacımız var”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki MR cihazının, artan talebe yanıt veremez duruma geldiğini, vatandaşlara uzak tarihlere randevu verilebildiğini ifade eden Gürkut, “Yeni MR cihazlarına ihtiyacımız var” dedi.

Yine Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, hastaların 6 kişilik koğuşlarda kaldığını, vatandaşa çağdışı bir hizmet verildiğini ifade eden Gürkut, “Çok daha çağdaş, hastalık bulaşma riskini engelleyecek, tek ya da iki kişilik odalara, binalara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “7 okul eksiliği mevcut”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise ülke genelinde 7 okul eksikliği bulunduğunu, mevcut okulların ise fiziksel, teknolojik ve altyapısal ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

“Okulların yüzde 80’inin kapalı spor salonu yok”

Örneğin, okulların yüzde 80’inin kapalı spor salonu bulunmadığını ifade eden Maviş, “Pek çok okulda tuvalet, kapalı spor salonu, açık oyun alanı, ambar, su deposu, elektrik trafosu gibi fiziki eksiklikleri var” dedi.

“Öğrenci başına ayrılan yıllık bütçe arttırılabilirdi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde 112 okulda, 43 bin 387 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın, öğrenci başına yılda ortalama 2 bin Dolar bütçe ayırdığını ancak Avrupa standartlarına göre bu rakamın 11 bin 700 Dolar olması gerektiğini vurguladı. Maviş, söz konusu rakamı, Fransa merkezli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün belirlediğini de aktardı.

Maviş, tüm bunların yanında, külliyeye verilecek parayla eğitim için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

“Türkiye dahil 45 farklı ülkede yabancı öğrenci okullarımızda eğitim alıyor. Çocukların ve ailelerinin dil becerilerini geliştirme ve adaptasyonlarını sağlayabilmek için eğitimler verilebilirdi. AÖA’ya yatırım yapılıp, daha fazla öğretmen yetişmesine olanak sağlanabilirdi. Daha fazla öğretmen istihdam edilebilirdi. Öğrenci bursları arıttırılabilirdi. Öğrencilerin üniversite harçları karşılanabilirdi.”

Külliye için harcanacak 2 milyar 850 milyon TL ile ne yapılabilirdi?

188 yeni okul, 13 yeni hastane ve 107 MR cihazı

‘Külliye’ için harcanacak 2 milyar 850 milyon TL ile eğitim ve sağlıktaki en temel ihtiyaçların kaçının karşılanabileceğini araştıran YENİDÜZEN, KTÖS ve Tabipler Birliği’nin aktardığı ihtiyaç listesini inceledi.

Yapılan araştırmaya göre külliye bütçesiyle, 188 yeni okul binası, 13 yeni hastane binası ve 107 yeni MR cihazı alınabilirdi.

13 hastane binası

Kıbrıs’ın kuzeyine inşa edilmek istenen son hastane olarak bilinen “Yeni Girne Hastanesi” için çıkılan ihalede, şartname bedeli 210 milyon TL olarak belirlendi. 2 milyar 850 milyon TL’lik külliye bütçesi ile 13 adet yeni hastane binası inşa edilebilirdi.

107 yeni MR cihazı

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut’un sözünü ettiği MR cihazı eksikliği için, 2020 yılında Pandemi Hastanesi’ne satın alınan MR cihazlarının maliyetleri öğrenildi. Hastane için 2020 yılında satın alınan MR cihazlarının tanesi, 1 buçuk milyon Euro’ya mal olmuştu. 2 milyar 850 milyon TL’lik külliye bütçesi ile 107 yeni MR cihazı satın alınabilirdi.

188 yeni okul

Öte yandan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in, ülkenin 7 okula daha ihtiyaç duyduğu ifadesi de araştırıldı. Bu kapsamda, KKTC’de inşa edilen son 3 okulun metrekarelerinin ortalaması alındığında, ortaya çıkan rakam 1800 metrekare oluyor. Mimarlar Odası’nın Eylül ayı verilerine göre bir okul inşası için belirlenen metrekare fiyatı 8 bin 415 TL. Tüm bu rakamlar hesaplandığında, 2 milyar 850 milyon TL’lik külliye bütçesi ile 188 yeni okul inşa edilebilirdi.