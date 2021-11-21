Kuir Kıbrıs, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü…

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin LGBTİ+’ların hayatlarını kolaylaştırıcı birçok adım atabileceği konuşuldu. Toplantıya Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Derviş Taşkıranlar, Doğukan Gümüşatam ve Faika Deniz Paşa katlıldı.

LTB başkanı Mehmet Harmancı, Kuir Kıbrıs ile uzun süredir diyalog içerisinde olduklarını ifade ederek sonuç alıcı, hedef odaklı işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Harmancı bu alandaki yapılacak sistematik ve hedef odaklı çalışmalara açık olduklarını, ortak çalışmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

LGBTİ+’lar beyin göçü yaşıyor

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’ların %92’sinin yoksulluk sınırında ve altında yaşadığını kaydedere, yaptıkları çalışmada aile, sosyal yaşam, istihdama katılamam ve güvenceden yoksun kaldıklarından dolayı birçok LGBTİ+’nın ülkeden göç etmeyi düşündüğü aktardı. Gümüşatam, üniversite mezunu ve eğitimli LGBTİ+’ların beyin göçü yaşadığını ifade ederek, bunun çok acı bir kayıp olduğunu söyledi.

Sosyal yardımla geçinmek imkansız

Özellikle trans bireylerin hem gündelik hayat içinde hem de devlet tarafından ayrımcılığa uğradığını ya da zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarını tespit ettiklerini kaydeden Gümüşatam, “Trans bireyler engelli maaşı alarak hayatlarını geçirdirmeye çalışıyorlar. 1 6000 tl ile… Bu büyük bir adaletsizliktir. Bu destek ile geçinmek mümkün değildir” dedi.

Erken yaşta eğitimden uzaklaşmak zorunda bırakılıyorlar

Araştırmaya göre LGBTİ+’larda üniversite mezuniyet oranının %40’lara kadar düştüğünü kaydeden Gümüşatam, birçok LGBTİ+’nın aile ve eğitim kurumlarından dışılandığını kaydetti.

Güvencesi ve part time işlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar

İstihdama katılım süreçlerinde ciddi sıkıntılar ve hak ihlalleri yaşandığını da kaydeden Gümüşatam, iş yerlerinde ayrımcılık olduğunu, özellikele trans bireylerin işe alınmadığını, LGBTİ+’ların ise işe alınsa bile geri birimlerde, çalıştırıldıklarını tespit ettiklerini belirtti.

Gümüşatam, araştırmaya göre transların%50’sinin seks işçiliği yaptığını, LGBTİ+’ların ise part-time ve güvencesiz işlerde çalıştığını söyledi. Bu durumun özellikle yaş ilerledikçe ve emeklilik yaklaştıkça büyük sıkıntı teşkil ettiğini vurguladı.

İşe alım süreçlerinde ve iş yerlerindeki cinsiyet odaklı ayrımcılıklara dair yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğinin altı çizildi.

LGBTİ+ların %41’i aile baskısından dolayı kimliğini yaşayamıyor

Araştırmaya göre %41 oranında LGBTİ’+’nın aile baskısından dolayı kimliklerini yaşamadıkları ortaya çıktı. %20 oranında LGBTİ+ ise şiddet görmekten korkuyor. Yine araştırmadan çıkan sonuca göre LGBTİ+’ların %20’si açıldıktan sonra aileleri tarafından evden atılıyor. Evden atılanların %70’lik bir oranı ise trans bireyler.

Gümüşatam, bu LGBTİ+ların özellikle genç yaşta aile desteğini kaybetmeye başladığını vurguladı.

Belediyelerin yardımları yetersiz bulunuyor

Araştırmaya göre belediyelerin LGBTİ’lara yönelik yardımı yetersi kalmakta. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, %76.9’u yerel yönetimlerin desteklerini ve LGBTİ+’lara yönelik sosyal politikalarını yetersiz buluyor. Gümüşatam, birçok problem belediyelerin yetki kapsamı içerisinde çözümlenebilir olduğuna işaret ederek, bu noktada yerel yönetimlerle ortak işbirlikleri geliştirmeye hazır olduklarını da

sözlerine ekledi. Gümüşatam, bu yönde sosyal hizmet sorumlularının geliştirilmesine de katkı sunabileceklerini belirtti.

LGBTİ+’lara yönelik sığınma evi şart

LGBTİ+ların yaşadığı şiddete de dikkat çeken Gümüşatam, LGBTİ+’lar için ayrı sığınma evi ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Gümüşatam, “LGBTİ+’lar barınma konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ekonomik güvecesizlikten ve şiddetten dolayı evisizleştiriliyorlar. Sığınabilecek hiçbir yerleri yok. Kadın sığınma evinin daha spesifik bir çalışma alanı var. Orada olması etik değil. Ayrı bir sığınma evine ihtiyaç var” dedi.

Gümüşatam ayrıca belediyenin açtığı gençlik merkezi gibi kamusal yerlerde görevlilere yönelik eğitimlerin verilebileceğini söyledi.

Sivil birliktelikler tanınmalı

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı eşcinseller arasındaki sivil birlikteliklerin tanınması gerektiğini kaydederek, sivil birlikteliklerin tanınmamasından kaynaklı yasal haklara erişilemediği ve eşitsizlikelerin ortaya çıktığını vurguladı.

Yasalarda düzenlemeye ihtiyaç var

Kuir Kıbrıs aktivisti, avukat Faika Paşa ise yasalarda ayrımcılığı önleyici yeteri kadar madde olmadığını kaydederek, yasalarda ayrımcılığa yol açabilecek birçok ibare olduğuna dikkat çekti.

Paşa, yasalardaki genel ahlaka referans ibarelerinin LGBTİ+ bireyleri için sıkıntı yarattığını vurguladı. Paşa şöyle konuştu: Yasalarda ahlaka yönelik referanslar var yaslarda. Ahlaka yönelik tanımlar çok muğlak bir tanımdır. Ahlaka aykırı davranış ibaresi gibi çok sıkıntılı tanımlar var. Bu referanslar çok kolay bir şekilde kötüye kullanılabilir. LGBTİ+’lara yönelik keyfi ve ayrımcı uygulamalara zemin oluşturabilir.” Paşa yasalarda bu yönde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı.

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Harmancı: “Total çöküşün yansıması”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Kuir Kıbrıs Derneği’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti, ortaya çıkan tablonun “total çöküşün yansıması” olarak değerlendirdi. Harmancı, henüz daha dünyada çözülemeyen sorunların ülkemizde çok daha çarpıcı bir şekilde hissedildiğini ifade ederek, “Bzde ne yazık ki sosyal hizmetler çok kötü durumda. Yerel yönetimlerde hizmetlere eşit erişim konularını birlikte ele almalıyız. Kendi tüzüklerimizde yapılacak iyileştirmeleri beraber çalışabiliriz. Bunun yol haritasını sizin gibi sahada çalışan kurumlarla çıkartmalıyız. Bu çalışmaları Belediye Meclis üyelerine sunum olarak da aktarabilirsiniz” dedi. Harmancı, bu alanda çalışan belediye ekiplerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi noktasında da işbirliklerine açık olduklarını kaydetti. Harmancı: “Sonuç alıcı, hedefli bir çalışmanın içine girebileceğimizi düşünüyorum. Bütün sorunları çözmesek de kendi alanımızdaki sorunları çözebilmeye yönelik adımlar atabiliriz” dedi.

“Sistematik çalışma yürütülmeli”

LTB’nin Toplumsal Çalışmalar Şube’sinin bu alanda çalışmalar yaptığını kaydeden Harmancı,

“Sistematik bir işbirliği içerisinde sistematik çalışma yürütmek önemli. Bu notada belediye meclisi ile de bir araya gelip güzel bir çalışma yapılabileceğini düşünüyorum. İlerde bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşalım. Hedef bazlı çalışmalar yürütelim” dedi.

Harmancı, Kuir Kıbrıs’ı çalışmalarından ve bu alandaki farkındalık mücadelelerinden dolayı tebrik etti.