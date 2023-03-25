Küçük Roma'ya acı veda

Ozanköy’de dün akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen, ardından da evin avlusundaki su deposunda cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki bugün toprağa verilecek.

Dün saat 17.45 sıralarında kaybolan ve polis ile bölge halkı tarafından saatlerce aranan küçük Roma, evin avlusundaki su dolu beton depo içerisinde cansız bir şekilde bulunmuştu.

Roma’nın cenazesinin, öğle namazının ardından Ozanköy’de toprağa verilmesi bekleniyor.