“48 yılda kamuda yalnızca 21 okul yapıldı,  19 yılda ise 46 cami inşa edildi”

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, 1974’den günümüze kamuda 21 yeni okul inşa edildiğini söyledi, buna rağmen son 19 yılda 46 yeni cami inşa edildiğine dikkat çekti.

Buna karşın 88 “özel” okulöncesi kurumu, 14 “özel” ilkokul, 12 “özel” orta eğitim kurumu açıldığını dile getiren Kaçmaz, “Rakamlar bize artan nüfus karşısında kamusal eğitime yapılan yatırımların azlığını göstermektedir” dedi.

Eğitim ve sağlık için seferberlik çağrısı yapan Kaçmaz, okulların AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını istedi.

Kaçmaz, ülkede deprem fizibilite raporu olan okul oranının yüzde 3 olduğunu dile getirerek, 2018’de Serdarlı İlkokulu’na yıldırım düştüğünü, aynı yıl 11 okulun sel felaketinden dolayı zarar gördüğünü hatırlattı.

Yazılı açıklama şöyle: Okulların AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını istiyoruz. Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi araştırma sonuçlarını” yayınlamamızın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen okulların alt yapılarının güçlendirilmediği gerçeği kamu okullarının karşısında bir sorun olarak durmaktadır.

Kamu denetiminin güçlendirilmesi ve okulların altyapı fizibilite çalışmalarının tamamlanması için yapıcı adımların atılması konusunda hassas olunması gerektiğini hatırlatır, öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerinin bir hak olduğunun altını çizeriz. Eğitim Bakanlığı fizibilite çalışmaları noktasında başta DAÜ olmak üzere her bölgedeki üniversitelerden yardım alma noktasında girişim başlatmalıdır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’na yıldırım düşmüş, Lefkoşa’da ise 9 Eylül İlkokuluna ait bir sınıfta faal durumdaki klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Şht. Yalçın İlkokulu’nda tavanın kaplamasının düşmesi ise tüm okullarımızın yaşamış olduğu kötü tecrübelerdendir.

Barış İlkokulu’na yıldırım düştüğü anda çocukların ve öğretmenlerin teneffüs saatlerinde olması; olası bir kaybın önüne geçmiştir. Okulumuzda paratoner olması bir şanstır. Birçok okulumuzun paratoneri mevcut değildir. Elektronik birçok aygıt zarar görmüştür.

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yaptığı esnada öğrencilerimiz sınıftaydı. Çıkan yangın öğretmenlerimizin erken önlemlerini alması ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürülmüştür. Klimanın iç ünitesi tamamen, bir adet beyaz tahta ise kısmen yanarken, sınıfın duvarları ise işlenmek suretiyle zarar görmüştür.

Deprem fizibilite raporu olan okul oranımız %3’tür. Serdarlı İlkokulu’na 2018 yılında yıldırım düşmüş, aynı yıl 11 okulumuz sel felaketinden dolayı zarar görmüştü.

1974’den günümüze sadece 21 tane kamusal yeni okul inşa edildiğini fakat son 19 yılda 46 yeni cami inşa edildiğini hatırlatmakta yeniden yarar vardır.

Buna karşın 88 “özel” okulöncesi kurumu, 14 “özel” ilkokul, 12 “özel” orta eğitim kurum açılmıştır. Rakamlar bize artan nüfus karşısında kamusal eğitime yapılan yatırımların azlığını göstermektedir.

Okullarımızın % 86’sı 1974 öncesi yapılardır. Yeni okul projelerinin tamamlanması ve var olan okulların güçlendirilmesi gerekliliği açıkça ortadadır. 2022 yılında devletin tüm kurumları öncelikli olarak eğitim ve sağlık için seferber olup önemli adımlar atmalıdır.

Okulların sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını, şiddetli yağışların bir sel felaketine dönüşebileceğini düşünerek, salgın hastalıklar ve su kaynakları ile ilgili önleyici önlem alınmasını birçok platformda belirttik. Sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.

Aşağıda belirttiğimiz taleplerimiz basit ve anlaşılırdır.

Okullarımızın sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istiyoruz.

Okullarımızın devletin tüm kurumları gibi sigortalanmasını istiyoruz.

Akgün Kaçmaz

KTÖS Örgütlenme Sekreteri