KTÖS yetkililerinden Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’na ziyaret...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve İlköğretim Dairesi yetkilileri Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu etrafında meydana gelen yangın sonrası okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, her iki kurumda öğrenciler, öğretmenler ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.