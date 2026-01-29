KTÖS ve KTMMOB de siyah bayrak astı: "Toplumun önünü açın!"

“Siyah bayrak protestolarına” Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) de dahil oldu; iki örgüt, ortak kullandıkları binaya siyah bayrak astı.

Siyah bayrak, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal tarafından binanın ön cephesine asıldı.

Bayrağı astıktan sonra açıklamada bulunan her iki isim de, hükümetin tamamını istifaya davet etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Yalnızca Sağlık Bakanının istifası yetmez! Eğitim Bakanının da istifasını talep ediyoruz” derken, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ise “Dileriz ki Hükümet topluma daha fazla zaman ve değerlerini kaybettirmeden gerekeni yapar, toplumun önünü açar” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Yalnızca Sağlık Bakanının istifası yetmez! Eğitim Bakanının da istifasını talep ediyoruz”

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin başlatmış olduğu akıma bizler de destek veriyoruz. Yalnız Sağlık Bakanının istifa etmesi yetmez; Eğitim Bakanının da istifa etmesini talep ediyoruz. Siyah bayrak bir semboldür. Bu bir mesajdır. Bunu Hükümetin iyi idrak etmesi gerekiyor. Yolları yürüyüp aşındırarak yolsuzluk, yoksulluk ve yok oluşa karşı sözümüzü nasıl söylüyorsak, bu bayrakla da aynısını dile getiriyoruz. Hükümet eğer hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yapmamakta direnir, bu bayrağı algılamazsa; bir sonraki bayrağımız korsan bayrak olacak.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal:

“Dileriz ki Hükümet topluma daha fazla zaman ve değerlerini kaybettirmeden gerekeni yapar, toplumun önünü açar”

“KTÖS ile paylaştığımız binamızda Hükümetin uygulamaları, yasa tanımazlığı ve özellikle meslek örgütlerini yok sayması, düzeni farklı bir boyuta getirdi. Artık bardak taştı. Biz de dayanışma içerisinde olduğumuz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve KTÖS ile birlikte bu akıma dahil oluyoruz. Tepkimizi, siyah bayrağı asarak dile getiriyoruz. Dileriz ki topluma daha fazla zaman ve değerlerini kaybettirmeden hükümet yapması gerekeni yapar ve toplumun önünü açar.”