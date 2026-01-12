KTÖS: “Nazım Çavuşoğlu konuyu saptırıp sorumluluktan kaçmaya devam ediyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin iptal kararına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Sendika, Bakan Çavuşoğlu’nun kararın özüne yanıt vermek yerine tartışmayı bilinçli olarak başka alanlara çektiğini belirtti.

KTÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun “geçmişte de vardı” söylemiyle bugünkü siyasi ve idari sorumluluğunu perdelemeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, bu yaklaşımın kamuoyunda artık karşılık bulmadığı belirtilerek, “Bu çok bilinen bir saptırma taktiğidir” denildi.

Sendika, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu düzenlemeyi Anayasa’nın 72. maddesine, yani kamu görevine girme hakkına aykırı bularak iptal ettiğini hatırlattı. Tartışmanın geçmişte kimlerin ne yaptığıyla ilgili olmadığı vurgulanan açıklamada, asıl meselenin ilköğretimde kamuya girişin hangi ilkelere göre yapılacağı olduğu kaydedildi. “Uzun süre uygulanmış olması bir düzenlemeye hukuki meşruiyet kazandırmaz” denilen açıklamada, Bakan’ın görevinin mahkeme kararına uygun çözüm üretmek olduğu ifade edildi.

KTÖS, Eğitim Bakanı’nın sendika başkanını ve bazı kamu görevlilerini isim vererek hedef göstermesini de eleştirdi. “İstifa edecek mi?” gibi ifadelerle baskı kurulmaya çalışıldığını belirten sendika, sendikaların üyelerin demokratik iradesiyle yönetildiğini ve bu konuda söz söyleyecek son kişinin Eğitim Bakanı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, KTÖS’ün kişilerle değil sistemle ilgili bir sorunu olduğu ifade edilerek, geçici statüden kadroya geçmiş çok sayıda sendika temsilcisi, öğretmen ve okul yöneticisinin bulunduğu hatırlatıldı. “Mesele kimlerin kadroya geçtiği değil, sistemin kendisidir” denildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun Öğretmenler Yasası’nda 1994-1999 yıllarındaki değişikliklere ve geçmiş hükümetlere atıf yapmasının da eleştirildiği açıklamada, bu konunun 30 yıl boyunca gündeme gelmediği, asıl tartışmanın sendikalara zorla yasa değişikliği dayatılmasıyla başladığı savunuldu. Ayrıca Çavuşoğlu’nun geçmişte Meclis kürsüsünden geçici öğretmenlikten kadrolanmayı kaldırdıklarını söyleyerek övündüğü de hatırlatıldı.

KTÖS, “Bir yandan bu düzenleme yanlıştı deyip uygulamayı bitirdik diyemez, diğer yandan Anayasa Mahkemesi kararı mağduriyet yarattı diyemezsiniz” ifadelerini kullandı. Bakanlık döneminde dört yıl boyunca şeffaf ve eşit uygulanacak bir sistem kurulmadığı kaydedildi.

Sendika, Bakan Çavuşoğlu’nun “Mahkeme kararına saygı duyuyoruz” açıklamasını da samimi bulmadığını belirterek, saygının yalnızca beyanla olmayacağını vurguladı. Açıklamada, öğretmen maaş kesintileri, hazırlık ödeneği, polis şikayetleri, soruşturmalar ve eğitim yönetimine ilişkin çok sayıda işlemin Bakanlık döneminde yargıya taşındığı, yargı denetiminin defalarca devreye girdiği ifade edildi.

KTÖS, tartışmanın kişiler üzerinden yürütülmesini reddederek, asıl sorunun idarenin Anayasa’ya uygun davranma yükümlülüğü olduğunu kaydetti. Açıklamanın sonunda, Eğitim Bakanlığı’na “kişileri hedef almaktan ve öğretmenleri ayrıştırmaktan vazgeçme” çağrısı yapıldı.

KTÖS, sendikal sorumluluk bilinciyle kamusal eğitimin temel ilkelerini, hukukun üstünlüğünü ve Anayasa’yı savunmaya devam edeceğini duyurdu.