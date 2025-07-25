KTOÖD Başkanı Kibrit, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, “Engelli Bireylerin İstihdamı Önündeki Bariyerlerin Tespiti Araştırması 2024” başlıklı proje raporu Uluçay’a sunuldu.

Dernek Başkanı Kibrit, proje hakkında detaylı bilgi vererek, engelli bireylerin iş yaşamına katılımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan çalışmanın savunuculuğunu yürüttüklerini ifade etti.

Kibrit, engelli bireylerin karşılaştığı yapısal ve sosyal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uluçay

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, “Günay Kibrit ve heyetini belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Engelli bireylerin istihdamda karşılaştığı sorunların bilimsel verilerle ortaya konduğu bu araştırma, toplumsal farkındalık ve eşitlik açısından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Belediyenin her bireyin eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği inancıyla hareket ettiğini söyleyen Uluçay, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti. Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür etti.