KTOEÖS’ten, öğretmen sınavlarının ertelenmesine tepki: Tutarsızlık

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlik atama ve atölye şeflikleri sınavlarının ertelenmesini eleştirerek, hükümeti ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nu (KHK), “tutarsız olmak ve güven vermemekle” suçladı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, “Bütün istihdamları, terfileri, yargılamaları, cezaları tarafsızca yapmasını beklediğimiz Kamu Hizmeti Komisyonu’nun siyasi atanmış olması, açık, şeffaf ve denetlenebilir kriterlere sahip ol(a)maması yaptığı işlemlerde sürekli şaibe yaratmaktadır” iddiasında bulundu.

KHK’nın vakaların çok az olduğu dönemlerde öğretmenlik atama sınavlarını yapmayarak yüzlerce öğretmen adayını belirsizliğe, işsizliğe, torpil aramaya ittiğini, hükümete torpil yapması için kıyak geçtiğini iddia eden Gökçebel, “Bugün Sınavları bir kez daha ertelemeyi pandemiye bağlasa da, sadece 33 kişi olan atölye şeflikleri gibi bir sınavı da siyasi olmayan hangi gerekçelerle ertelemiş olduğunu anlamak mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.

Gökçebel, “Bir devletin kurumları doğru dürüst çalışmaz, benzer olaylar karşısında farklı kararlar üretir, siyasetin güdümüne girmiş gibi davranırsa o devlette ne demokrasi, ne anayasa, ne eşitlik olamayacağını” savundu.

Gökçebel açıklamasında şu soruları yöneltti:

“1- Pandemi dolayısı ile ertelenen sınavları erteleyenler, okullar bulaş arttı diye kapatılırken dershaneler binlerce kişiye deneme sınavını Eğitim Bakanlığından nasıl izin alarak yapar? Bilim Kurulu bu duruma ne der?

2- Bulaş kontrol edilemez duruma gelmişken, okullar kapatılmışken, spora ara verilmişken, ölümler başlamışken, insanların işine gitmesi engellenirken, her yer kapatılmışken gazinolar, kumarhaneler ve makam sahipleri; kalabalıkları (hem de medya önünde) önlemsiz nasıl toplayabilir? Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Sağlık Bakanı nerdedir?

3- Terfi sınavları yapılırken, mezuniyet törenleri, anma ve gösteriş törenleri kalabalıkça yapılırken öğretmen sınavları, hele de 33 kişiyi geçmeyen atölye şefi sınavları neden yapılmaz? Bundan sonra hiç bir sınav, atama yapılmayacak mı? Herkes torpil mi aramaya başlasın?

4- Öğrenciler okula gidemez, müfredat işlenemezken, okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler seçmeci sınavlara, dershanelere nasıl olur da devam edebilmektedir? Bundan sonra hiç bir kalabalık sınav yapılmayacak mıdır?

5- Sınavları ertelemedeki maksadınız erken seçim midir? Kullanılacak malzeme olarak gördüğünüz gençlerin bu seçimde de oylarını alma, gasp etme düşüncesinden mi kaynaklanmaktadır?

6- Öğrenci taşımacılığında, okullarda sağlık ve güvenlik önlemlerinin pandemi riskini azaltacak şekilde alındığı mı zannedilmektedir? Okullarda bulaş bu kadar yayılmışken bulaş temas protokolü nerededir?

7- Okullara ara verilmesi defalarca yaptığımız temas ve uyarılara rağmen neden 4-18 tarihlerine denk getirildiğini casinolardan öğrendik. Peki 4-18 Ocak tarihlerinde okulların hizmet alımı ile temizletildiğini, hijyenli hale getirildiğini sananlar bu tarihler arasında güvencesiz emekçi hademelerin tümünün şirketlerce durdurulduğundan haberi var mıdır?”