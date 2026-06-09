KTOEÖS’den Nazım Hikmet’i anma etkinliği

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Nazım Hikmet’i anma etkinliği gerçekleştirecek.

KTOEÖS'ten verilen bilgiye göre, etkinlik perşembe günü saat 18.30’da KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binası’nda yapılacak.

Erkan Dağlı’nın şefliğinde konser ve Hasan Minalay piyano dinletisinin yer alacağı etkinlikte, Serkan Soyalan, Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları ve Merter Refikoğlu’ndan oluşan Lirik Şiir Grubu da, Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyacak.