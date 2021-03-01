KTOEÖS ve KTÖS: “Denetleme Kurulunun siyasileştirilmesi için yasal düzenleme yapılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun siyasileştirilmesi için yasal düzenleme hazırlanmakta olduğunu savundu.

Yapılan ortak açıklamada, eğitimde değerlendirmenin “demokratikliğe, bilimselliğe ve objektifliğe dayalı olması için” 2007 yılında geçirilen Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’na henüz işlerlik kazandırılamadığı görüşü ifade edildi.

Yasada öngörülen Kurul yapısının siyasetten uzak olduğu ve örnek teşkil edecek nitelikte olduğu ifade edilen açıklamada, “Yapılması gereken, yasada öngörülen denetmenleri istihdam etmek, 2009 yılında hazırlanan on bir tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geçirmek ve yasada öngörülen başta üst kurul olmak üzere tüm bilimsel yapıları oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu yasanın Öğretmenler Yasası altına alınması için yasal düzenleme yapmaktır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen sendikalarını dışlayarak, yasal düzenleme yapmak için Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ile işbirliğine gittiği iddiasına da yer verilen açıklamada, hazırlanan yasa değişikliğiyle “kurul anlayışının ortadan kaldırılarak yetkinin siyasilere devredilmek” istendiği belirtildi.

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