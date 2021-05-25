KTOEÖS: “ ‘Ben yaparım olur’ mantığı ile alınan kararları kabul etmiyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sendikayla görüşme yapmadan, fikir alışverişinde bulunmadan, tek taraflı olarak ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavlarının yüz yüze yapılması yönünde karar almasını kabul edilemez, çelişkili ve yanlış bulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim Bakanı’nın ‘ben yaparım olur’ mantığıyla aldığı kararları kabul etmiyoruz” denildi, “doğrunun ancak paydaşlarla iş birliği ve diyalog içerisinde hareket edilerek bulunabileceğini” kaydedildi.

Açıklamada ‘Bakanlık yetkilileri ile sabah toplantıda aldığımız karar doğrultusunda’ denilip alınan kararların sıralandığı belirtilerek, “Unutulmamalıdır ki Sayın Bakan daha önce defalarca paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ifadesini kullanmıştır. İstişare yapılarak tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Sayın Bakan’ın sendikamızla hiçbir görüşme yapmadan, fikir alışverişinde bulunmadan, tek taraflı olarak ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavlarının yüz yüze yapılması yönünde karar almasını kabul edilemez, çelişkili ve yanlış buluyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Eğitimin planlanmasında sendikamız sorumluluk almıştır ve almaya da devam edecektir”

Eğitimin planlanmasında KTOEÖS’ün sorumluluk aldığı ve almaya da devam edeceği vurgulanan açıklamada öğretmenlerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimin aksamaması ve verimli sürdürülmesi adına özveriden kaçmadan çalıştığı belirtildi.

“Toplumsal fayda ön planda tutularak altyapı eksikliklerine rağmen eğitimi sürdürmektedir” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle sürdü:

“Sendikamız uluslararası sınavlara girecek 2 bin civarında öğrencimizin mağduriyet yaşamaması adına yüz yüze sınavların yapılmasını kabul etmiş, öğretmenlerimiz aşılanacak denilip aşılama ile ilgili hiçbir çalışma olmamasına rağmen bu sınavları özveriyle yapmıştır.

Ara sınıfların sınavlarında 30 bine yakın öğrenci ve eğitim çalışanın okula gitmesinin sağlık açısından yaratacağı risk ve handikaplar da düşünülerek sınavların online yapılmasının gerekli olduğunu Sayın Eğitim Bakanı’na belirten sendikamız, bu konuda verilere dayanarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Karar üretirken veriler ışığında, ilgili tarafların istişare ederek birlikte hareket etmesinin bir zorunluluk olduğu kadar doğruyu bulmada en etkili ve sağlıklı yöntem olduğunu hatırlatırız”

“Kararda hangi veriler dikkate alındı?”

“Ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavları yüz yüze yapılacaktır” kararı alınırken hangi verilerin dikkate alındığı sorulan açıklamada “21-22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarında 3 günde kaç öğrencinin okullara gideceği ile ilgili öngörünüz var mıdır?” da denildi.

Açıklamada şu sorular yöneltildi:

“10 Haziran’da online sınavlar tamamlandıktan sonra kaç öğrencinin bütünleme sınavlarına gireceği tespit edilerek, alınacak tedbirler açıklanarak, öğrenci, veli ve öğretmenleri riske atmayarak, tedirgin etmeyerek ve eğitimin temel paydaşı olarak sendikamızla istişare ederek bir karar alınması gerekmez miydi?

Eğitimin paydaşlarından olan okul idarecilerinin eğitimle ilgili alınan kararları sosyal medyada öğrenmesini doğru bir yöntem olarak görüyor musunuz?

Sağlık Bakanlığının resmi sitesindeki aşı planında sıranın öğretmene geldiği görünmekle birlikte bu konuda bir adım atılmamıştır.

Öğretmenlerin aşı hakkı ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?”

Açıklamada “yapılan yanlıştan geri dönülmesi” istenirken, diyalogdan kaçınılmaması gerektiği vurgulandı.

Sendikanın “kavga değil diyalog ve iş birliğinden” yana olduğunu dile getirilen açıklamada, yeni eğitim yılının güvenli ve sorunsuz bir şekilde açılması için birlikte çalışmaya hazır olunduğu ifade edildi.