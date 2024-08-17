KTMMOB, KIB-TEK için teknik araştırma ve yetki talebinde bulundu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) üretim, iletim ve dağıtım süreçlerini kapsayan geniş bir teknik araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte; satın alma işlemleri, makine bakımları, arızalar, yakıt alımları ve niteliği, altyapı, sözleşmeler, yedek parça tedariki ve planlama gibi konuların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten KTMMOB, bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için Başbakanlıktan yetki talep etti.

KTMMOB, KIB-TEK ‘in son dönemde yaşanan sorunların halka, çevreye, sağlığa ve ekonomiye verdiği zararların kabul edilebilir limitlerin çok üzerine çıktığını belirtti.

KTMMOB, bu çerçevede, 15 Ağustos 2024 tarihinde KIB-TEK'te yaşanan olayların bir "sabotaj" olabileceği yönündeki Başbakan Ünal Üstel'in iddiasının araştırılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılacak teknik incelemenin, "sabotaj" iddiasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için kritik olduğunu belirten KTMMOB, KIB-TEK'in işlevsiz hale getirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ve bu süreçte sorumluların tespit edilip yargılanması için sürecin takipçisi olacaklarını da ifade etti. KTMMOB, halkın malı olan KIB-TEK'in, tekrar işlevsel hale gelmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti.