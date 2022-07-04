KTGB ödülleri açıklandı: YENİDÜZEN’e 2 ödül

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri”ni alanlar belirlendi.

YENİDÜZEN Muhabiri Fehime Alasya ve Spor Editörü Burhan Gürkan ödül aldı.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine verilecek.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, Efdal Keser başkanlığında Ümral Akpınar, Damla Soyalp, Cemal Yıldırım ve Çağdaş Öğüç’ten oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2022 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınlar:

Haber: Fehime Alasya (“Kromozom anomalisiyle doğan bebeklerin sayısında 3 katı artış” haberi ile – Yenidüzen)

Fotoğraf: Erol Uysal (“Ellerin Azizliği” fotoğrafı ile – TAK)

Röportaj: Rahme Çiftçioğlu (“Yenidoğanlar için ülkenin ilk yoğunbakım ünitesini kuran, bebek ölümlerini en aza indiren hekim: Dr. Çiğdem Bakkaloğlu” röportajı ile – TAK)

Spor: Burhan Gürkan/Yücel Hatay (“Tüm zamanların puan durumu” haberi ile –Yenidüzen)

Televizyon:

Spor: İrfan Gelengül – (Basel-KKTOK İnönü Rallisi Halil Mulla- Mehmet Çağla onboard yayını ile)

Özel Ödüller:

‘Genç Yetenek Özel Ödülü’: Doğan Samer (Kıbrıs)

‘Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’: Nedim Enginsoy (“Kıbrıslı Rumun hayalet şehir Maraş’a geridönüşünde yaşadığı ızdırap” adlı fotoğrafı ile)

‘Medyada Hakan ÇAKMAK Kültür Sanat Ödülü’: Ali Atamer (Perihan Aziz ve Neriman Cahit Belgeselleri ile)

‘Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü’: Huri Yontucu (“Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin sosyo-psikolojik süreçlerinin barış gazeteciliği ve savaş gazeteciliği tutumlarına olan etkileri” başlıklı akademik çalışması ile)

Basın sektöründe 25 yılını dolduran 25 kişiye de ‘Hizmet Onur Ödülü’ verilecek.

‘Hizmet Onur Ödülü’ alacak KTGB üyeleri şöyle:

“Ahmet Kasımoğlu, Ali Deryalı, Betül Sonuç Arslan, Birol Bebek, Can Gazi, Cemal Yıldırım, Dilek Kırıcı, Dilek Öncül Kodan, Enver Ermetal, Füsun Davulcu, Göksel Adaöz, Havva Çoban, Halil Cömerttürk, Hüseyin Sayıl, İbrahim Özsoy, İclal Kaya, Müge Şule İlbuldu, Özlem Kaya Yalgın, Özmen Yılancılar, Serda Tüzel, Suad Suiçmez, Tülay Mercan, Uğur Kaptanoğlu, Veli Kocaismail, Ziya Tunaç”