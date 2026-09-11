KTEV’den 33 çocuğa eğitim desteği

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) tarafından, bu yıl 33 çocuğa eğitim desteği paketi ulaştırıldı.

KTEV’den yapılan açıklamada, Evsu sponsorluğunda Şevki Barutçu Eğitim Desteği (ŞBED) kapsamında, Doku Kitabevi’nden sağlanan ürünlerle hazırlanan eğitim paketleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeni eğitim yılı ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı.

ŞBED kapsamında bu yıl ikinci kez uygulanan desteğin her yıl arttırılması hedefleniyor.

Programa adını veren Şevki Barutçu, uzun yıllar KTEV müdürü olarak görev yapmış ve Ocak 2024’te hayatını kaybetmişti.

ŞBED programıyla, çocukların yeni eğitim yılına daha mutlu ve ihtiyaçları karşılanmış başlaması amaçlanıyor.