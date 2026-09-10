Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oyçokluğuyla kabul edildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.
Genel Kurul’da yeniden görüşülmek üzere komiteye geri gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı.
Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, öneriye ilişkin raporu okudu; önerinin oy çokluğuyla komitede kabul edildiğini kaydetti.
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