Girne’de otobüs yayaya çarptı: Beyin kanaması geçirdi

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaya yaralandı.

Polis açıklamasına göre kaza, bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İlker Koçak (51) yönetimindeki TMC 657 plakalı otobüs, çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Beyin kanaması teşhisi konulan kadın, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza kapsamında otobüs sürücüsü İlker Koçak tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.