“Ben yanlışlara sustum; UBP ve DP, YDP’yi arkasından vurdu”

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu kürsüsünde kendini savundu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin facia ile ilgili yönelttiği sorulara yanıt veren Arıklı, denetim yetkisinin Türk Loydu’nda olduğunu belirterek şahsına yönelik suçlamaları reddetti; koalisyon ortakları UBP ve DP’yi ise "YDP’yi arkadan vurmakla" suçladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne’de meydana gelen ve kamuoyunda büyük infiale neden olan gemi faciası sonrası yaşanan süreci değerlendirdi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin facianın hemen ardından gündeme getirdiği soruları kürsüden yanıtlamaya çalışan Arıklı, olay anından itibaren bilinçli olarak "tek hedef" haline getirildiğini iddia etti.

"Başbakan basın toplantısı yapmamı engelledi"

Olayın ilk anından itibaren kriz masasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile birlikte sabahladıklarını belirten Arıklı, sosyal medyada tahrif edilmiş belgeler üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü savundu:

"Sanki gemi kalkmayacaktı da ben baskı yapıp izin verdim, sanki gemi çürüktü de ben yüzdürün dedim, sanki kaptanın belgesi geçersizdi de talimatla onaylattım, meteorolojiye talimat verdim gibi asılsız iddialar yayıldı. Girne Limanı önünde toplanan kalabalık dolduruşa getirildi ve kellem istendi. Ertesi gün belgelerle basın toplantısı düzenlemek istedik ancak Sayın Başbakan ‘basın toplantısı yapma’ dedi. Ben bu açıklamayı yapamayınca aleyhimdeki kampanya büyüdü."

Dünyadaki deniz kazalarından örnekler vererek hiçbir ülkede bakanların doğrudan istifa etmediğini savunan Arıklı, "Ben ne hata ettim? Başarıyla uygulanan hangi kuralı ortadan kaldırdım da bu kaza oldu? Altını doldursunlar. İhmalim varsa bırakın istifayı, milletvekilliğini bile bırakırım" dedi.

"Limanlar Dairesi’nde survey yok, denetim yetkisi Türk Loydu’nda"

Geminin denetimsiz seyrüsefer yaptığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Arıklı, Limanlar Dairesi bünyesinde denetim yapacak gemi sörveyörü (survey) bulunmadığını açıkladı.

Söz konusu yetkinin 2003 yılında Salih Miroğlu tarafından uluslararası klas kuruluşu Türk Loydu’na devredildiğini ve bu protokolün 2007 ile 2021 yıllarında yenilendiğini hatırlatan Arıklı, geminin 2024 yılında alınmış geçerli klas belgesi bulunduğunu, Mayıs ayında basına yansıyan su alma görüntülerinin ardından şirkete resmi yazı yazılarak Akdeniz Tersanesi'ne yönlendirildiğini ve 2 Haziran'da Türk Loydu tarafından yapılan denetim sonrası onay belgesi verildiğini söyledi.

Limanlar Dairesi’nin, önüne gelen onaylı klas belgesini kabul etmekle yükümlü olduğunu savunan Arıklı, "Geminin denetimini Limanlar Dairesi yapmadı; 2,5 ay önce Türk Loydu yaptı. Gelip nasıl denetlediklerini onlar açıklayacak" ifadelerini kullandı.

‘KKTC’nin geminin neden battığını teknik olarak araştıracak bir ekibe sahip olmadığını belirten Arıklı, kazanın ikinci günü Türkiye Ulaştırma Bakanı'nı arayarak Türkiye'den Kaza Kırım Heyeti talep ettiğini, ekibin hazırlayacağı raporun mahkemelere ışık tutacağını aktardı.

Kaptan ehliyeti ve liyakat tartışması

Kaptanın ehliyetinin geçersiz olduğu yönündeki iddialara da değinen Arıklı, ehliyet kontrol sürecinin Limanlar Dairesi tarafından ilgili ülkenin denizcilik otoriteleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) veri tabanları üzerinden yapıldığını söyledi. Honduras ehliyetlerinin Türkiye tarafından doğrudan tanınmamasının ikili anlaşma eksikliğinden kaynaklandığını savunan Arıklı, denklik mekanizmasıyla onay verildiğini belirtti.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne liyakatsiz atama yapıldığı iddialarını da reddeden Arıklı, eski müdür Hasan Curcioğlu’nun emekliye ayrılırken Emsal Emirzade’yi referans gösterdiğini ve siyasi geçmişine bakılmaksızın göreve getirildiğini kaydetti.

"UBP ve DP, YDP’yi arkadan vurdu"

Konuşmasının sonunda görevden alınma sürecine ve hükümet içi ilişkilere değinen Erhan Arıklı, koalisyon ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’ye (DP) suçlamalarda bulundu:

"4 buçuk yıl boyunca UBP ve DP ile yol arkadaşlığı yaptım. Tüm sorunlarda, yol arkadaşlığı adına onların yanlışlarını bile savundum, yanlışlara ortak oldum. Ama bu olayda hem UBP hem de DP, YDP’yi arkadan vurdu. Kamuoyu bunun neden yapıldığının gayet farkındadır."