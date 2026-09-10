Genel Kurul’da, kamu görevlileri değişiklik yasa önerileri kabul edildi

Kamu görevlileri değişiklik yasa önerileri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Daha sonra, 30 Ağustos’ta Girne Limanı açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan iki ayrı Meclis araştırması açılması önergelerinin ön görüşmesi yapıldı.

Kamu Gürevlileri Yasa Önerisi kabul edildi

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi'ne ilişkin raporu okudu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, Tasarıya İlişkin Raporu okundu.