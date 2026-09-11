Gemi faciasında yakınlarını kaybedenler mahkeme önünde
Gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar, Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
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Gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar, Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
Zanlıların mahkemeye getirildiği sırada, faciada yakınlarını kaybedenler de mahkeme önüne geldi. Acılı aileler, zanlıların mahkemeye girişleri sırasında “Katiller” diye bağırarak tepki gösterdi.
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