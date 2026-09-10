Akaryakıta zam
95 oktan benzin 68,12 TL’den 71,12 TL’ye, 98 oktan benzin ise 69,12 TL’den 72,12’ye yükseldi.
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95 oktan benzin 68,12 TL’den 71,12 TL’ye, 98 oktan benzin ise 69,12 TL’den 72,12’ye yükseldi.
Yeni tarifeye göre, 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin gruplarına 3,00 TL artış yansıtılırken, gaz yağı fiyatı sabitleştirildi.
Euro Diesel’in litresi 67,00 TL’den 70,00 TL seviyesine ulaştı. Herhangi bir değişikliğe gidilmeyen gaz yağı, 71,43 TL’lik mevcut litrelik satış fiyatını korudu.
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