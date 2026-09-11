Tabipler Birliği ve KTÖS Batı Nil virüsüyle ilgili bilgilendirici broşür hazırladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Batı Nil virüsüyle ilgili bilgilendirici broşür hazırladı.

Broşür ile çocukların, velilerin ve öğretmenlerin Batı Nil virüsü konusunda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, gerekli önlemleri alabilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

KTTB ve KTÖS tarafından yapılan ortak açıklamada, toplum sağlığını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, özellikle yaz ve sonbahar aylarında sivrisineklerle temasın arttığı dönemlerde korunmak, sivrisineklerin üremesine uygun alanları ortadan kaldırmak ve belirtiler konusunda bilinçli olmanın önemine dikkat çekildi.

Çocukların zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdiği okulların ve okul çevrelerinin güvenli ve sağlıklı olması, ailelerin gerekli önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve öğretmenlerin farkındalığının artırılmasının KTTB ve KTÖS için özel bir önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Çocuklarımızın sağlığını, toplumumuzun güvenliğini ve geleceğimizi önemseyen bir anlayışla, bilginin ve dayanışmanın gücüne inanarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz” denildi.