KTAMS’tan ‘vatandaşlık’ protestosu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin dağıttığı vatandaşlıkları protesto etmek için yarın saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada sendikanın ‘Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik vatandaşlıkları protesto etmek’ için yarın saat 11:00’de İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.

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