Yurttaşlık için ‘Ek Mesai’ iddiası

Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu: “Bize böyle bir talep ulaşmadı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nin günde en az 75 kişiye vatandaşlık verdiğini, daha fazla kişiyi vatandaş yapabilmek için Maliye Bakanlığı’ndan ek mesai talebinde bulunulduğunu iddia etti. YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu ise kendilerine böyle bir talep ulaşmadığını, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bengihan: “Günde en az 75 kişiye yurttaşlık veriliyor”

Bengihan, Muhaceret Dairesi tarafından günde en az 75 kişiye yurttaşlık için randevu verildiğini ve bu kişilerin yurttaş edildiğini söyledi. Bu sayının ayda ortalama 1500 kişi civarında olduğunu ifade eden Bengihan, Daire’nin bununla da yetinmeyip, Ekim ayı içinde, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da yurttaş yapabilmek üzere Maliye’den ‘ek mesai’ yetkisi istediğini savundu. Yaşanan yoğunlukta Daire personelinin de göz ardı edildiğini kaydeden Bengihan, oradaki hizmetin aksamaması adına söz konusu çalışanların iş yükünün artırıldığını ve başka birimlerden kişilerin de yurttaşlık birimine kaydırıldığını belirtti. Bengihan, verilen vatandaşlıklarla Kıbrıs Türk halkının kültürü, kimliği ve geleceğinin yok edildiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Muhtaroğlu: “Bize ulaşan yazılı bir talep yok”

İddia üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu, ellerine böyle bir talep ulaşmadığını ifade etti. Muhaceret Dairesi’ne de ulaştıklarını ve onlardan da böyle bir istek olmadığı yönünde bir cevap aldıklarını aktaran Muhtaroğlu, ek mesai taleplerinin genellikle sene başında yapıldığını vurguladı.