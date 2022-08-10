KTAMS’tan öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS’e destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, anti-demokratik, dayatmacı zihniyetin karşısında olduklarını kaydederek, KTÖS ve KTOEÖS’ün mücadelesine destek belirtti.

Öğretmenlere dava okunmasını protesto ettiklerini ifade eden Bengihan, KTÖS ile KTOEÖS’nün Öğretmenler Yasası’yla ilgili eylemlilik sürecine destek verdiklerini kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, öğretmenleri hiçe sayarak hazırlandığını savunduğu yasal değişikliklerin laik eğitim sistemini yıkmaya yönelik olduğunu da öne sürdü.

Bengihan, “Bu anti-demokratik ve dayatmacı zihniyeti protesto ettiğimizi vurgular, KTÖS ve KTOEÖS’ün haklı mücadelesine destek verdiğimizi bildiririz…” dedi.

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