KTAMS, Mağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Biriminde yarın greve gidiyor

KTAMS, Mağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Biriminde yaşanan personel eksikliği nedeniyle yarın 08:00 – 15:30 saatleri arasında Mağusa Devlet Hastanesi'nin ilgili biriminde greve gidiyor. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, saat 11.00'de konuyla ilgili basın açıklaması da yapacak. 

