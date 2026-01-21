KTAMS, yarın Mağusa Mahkemeler binası önünde olacak
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerde yaşanan personel ve araç eksikliği nedeniyle yarın saat 11:00'de Mağusa Mahkemeler binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
Bengihan, basın açıklamasının mahkemelerde yaşanan personel ve araç eksikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
