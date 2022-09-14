KTAMS ve Kamu-Sen Cumhurbaşkanlığı'nda: "Seyirci mi kalacaksınız?"

KTAMS ve KAMUSEN, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın uygulaması nedeniyle bugün de Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapıyor.

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü yarışma sınavlarında 17 yıldan bu yana uygulanan yöntemin, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun “ben yaparım olur” zihniyeti ile ortadan kaldırmak istendiği savunan sendikalar Kamu Hizmeti Komisyonu’nu Pazartesi gününden bu yana protesto ediyor.

KTAMS ve Kamu-Sen Pazartesi günü mülakatlarda sendikaların dışlandığı gerekçesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu'nda şok eylem yapmış, Komisyon Odası’na giren sendikacılar polis tarafından göz altına alınmıştı.

Polis, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine toplamda 10 sendikacının “Lefkoşa Polis Müdürlüğü”ne davet edildiğini ve haklarında ‘Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık’ suçlarından dava okunduğunu açıklamıştı.

KTAMS ve Kamu-Sen dün de Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylemdeydi.

Sendika başkanları, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar'a yönelik yazdıkları mektubu Cumhurbaşkanlığı'ndaki yetkililere verdi.

KTAMS- Kamu-Sen: “KHK’da şeffaflık ortadan kaldırıldı”

“200’den fazla torpile dayalı istihdam yaptı, hakkında YİM’de davalar açıldı”