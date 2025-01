KT. Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Ortak Oyunu “Yağmur Durduğunda” Sahnelenmeye Devam Ediyor

Bir Bulmacanın Parçalarını Aynı Salonda Hep Birlikte Birleştirmek İçin Buluşalım mı? KT. Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ortak yapımı “Yağmur Durduğunda” seyirciden gördüğü büyük bir ilgi ve taleple sahnelenmeye devam ediyor.Andrew Bovell yazdığı, Ezgi Yentürk’ün çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Cem Aykut, Melis Günalp, İzel Seylani, Ulaş Öğüç, Birce Birsel Çağlar ve Kurtuluş Altaylı rol alıyor. Oyun, bir aile, dört nesli konu alıyor. Neredeyse yüz yıllık bir zaman…Zamanda ileri/geri atlamalar...Oyun tek bir tema etrafında toplanmasa da, istismarın her türlü hali sahnededir. Fiziksel, psikolojik ve çevresel. Tüketim, tatminsizlik ve suskunluk...İçinde kopan fırtınaların esiri olmuş bir adam...Akıl yoluyla her şeyin daha iyiye evrilebileceğini savunan bir kadın... Ve bu ikilinin çocuğu... Babasının yokluğu ve annesinin suskunluğu... Babasını aramak için dünyanın öbür ucuna giden ve yol üzerinde hayatının aşkıyla karşılaşan bu çocuk... Kim olduğunu, nereye ait olduğunu bilmek ister. “Yağmur Durduğunda” oyunu tek perdelik modern dram. Street Carnaval Food katkılarıyla sahnelenen oyun, her Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneleniyor. Biletler, www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satılmaktadır.