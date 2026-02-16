Erhürman, grevdeki Ektam Kıbrıs Ltd çalışanlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu sabah Köprülü’de bulunan Ektam Kıbrıs Ltd’e ziyaret gerçekleştirerek grevdeki çalışanlar ile görüştü.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, grevdeki Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu sabah Köprülü’de bulunan Ektam Kıbrıs Ltd’e ziyaret gerçekleştirerek grevdeki çalışanlar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışanların başlattığı süresiz grev dolayısıyla sendika yetkililerinden ve çalışanlardan mevcut durum hakkında bilgi aldı, yaşanan süreçle ilgili görüş ve talepleri dinledi.
Bu haber toplam 289 defa okunmuştur
Etiketler : grev, Tufan Ehürman, Ektam Kıbrıs Ltd