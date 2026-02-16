Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, grevdeki Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu sabah Köprülü’de bulunan Ektam Kıbrıs Ltd’e ziyaret gerçekleştirerek grevdeki çalışanlar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışanların başlattığı süresiz grev dolayısıyla sendika yetkililerinden ve çalışanlardan mevcut durum hakkında bilgi aldı, yaşanan süreçle ilgili görüş ve talepleri dinledi.