Savcı, Juju’nun Ağır Ceza’ya havalesini talep etti
İddia Makamı sanık Fatma Ünal Juju’nun Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti. Mahkeme karar için davayı 18 Şubat saat 13:00’e erteledi.
Serap ŞAHİN
UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yeniden görüşüldü.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda yapılan duruşmada Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Avukat, polisin emarelerine itiraz etmedi
Dünkü duruşmada sanık avukatı Doğa Zeki, beşinci tanık Polis Çavuşu Bilger Koral’ın mahkemeye sunduğu toplam 41 emareyi incelediğini belirterek, bu aşamada soru sormanın bir anlamı olmadığını düşündüğünü söyledi. Zeki, “İstimtak haklarımızı saklı tutacağız” dedi.
5 Şubat tarihinde görülen son duruşmada iddia makamının beşinci tanığı Polis Çavuşu Bilger Koral, mahkemeye toplam 41 emare sunmuştu. Sanık avukatı Doğa Zeki, emareleri incelemek amacıyla mahkemeden 1 hafta süre talebinde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında sunulan emarelerde, adı geçen kişilerle ilgili arama kayıtları ile konuyla bağlantılı çeşitli belgeler yer alıyor.
Savcı Güçlü: Ağır Ceza’ya havalesini talep ederim
Yargıç, tanık Koral’ın mahkemeye sunduğu şahadetini mahkemede okudu, herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağını sordu.
Savcı Damla Güçlü, başka tanığı olmadığını mahkemeye belirterek, hitapta bulundu. Sanık Fatma Ünal aleyhine 16 tane dava getirildiğine dikkat çeken Güçlü, “Hepsi Ağır Ceza’lık suçlar” dedi.
Güçlü, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını talep etti. Sanık avukatı Zeki, bu talebe itirazı olmadığını söyledi.
Zeki, detayların Ağır Ceza Mahkemesi’nde tartışılabileceğini belirterek “Bütün iddialarımızı Ağır Ceza Mahkemesi’nde söylemek üzere saklı tutuyorum” dedi.